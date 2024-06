SBT contrata irmã de Gugu para apresentar programa sobre astrologia e numerologia

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecida por ser irmã do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), a numeróloga e astrologa Aparecida Liberato é a nova contratada do SBT. Ela comandará uma atração no +SBT, streaming que será lançado pela emissora de Silvio Santos ainda neste ano.

As gravações começaram nesta semana. O programa já tem nome e se chamará Vida em Números, com Aparecida analisando a vivencia de artistas e anônimos através da numerologia, sua especialidade. Michelle Barros, apresentadora do Chega Mais, já gravou participação.

Estão previstos para os próximos dias outras gravações, com artistas do SBT. À Folha de S.Paulo, a assessoria de comunicação do SBT confirma a contratação de Aparecida Liberato e nome da nova atração, mas não fala sobre data de estreia ainda.

Não é a primeira experiência de Aparecida Liberato na televisão. Entre 2001 e 2003, ela foi uma das apresentadoras da primeira versão do programa Melhor da Tarde, da Band, ao lado de Astrid Fontenelle e Leão Lobo. Hoje, a atração é comandada por Catia Fonseca.

Além da passagem pela Band, Aparecida virou figura conhecida nos anos 2000, por frequentemente ter participado dos programas dominicais que o irmão comandou aos domingos, seja no SBT, quando o loiro apresentou o Domingo Legal, ou na Record, onde fez o Programa do Gugu.

Aparecida Liberato tem cinco livros escritos sobre numerologia, que foram traduzidos para o espanhol. Nos últimos anos, com a morte de Gugu, ela prestou mais apoio a mãe, Maria do Céu, de 93 anos, que precisou de maiores cuidados devido a partida do filho.