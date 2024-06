Globo cancela transmissão do Festival de Parintins após não conseguir acordo com TV

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS0 - A Globo cancelou a transmissão do Festival de Parintins 2024, uma das maiores festas regionais do Brasil. A emissora chegou a anunciar a exibição, mas não chegou a um acordo com a TV A Crítica, conhecida por ter o apresentador Sikera Júnior. O canal local tem contrato para o evento até 2025. Já havia um entendimento com o governo do Amazonas.

"A Globo iniciou conversas para a transmissão do Festival de Parintins, mas não conseguiu chegar a um acordo com a detentora dos direitos de exibição do evento", diz a nota da emissora, enviada para a Folha de S.Paulo na tarde desta quinta (13).

"Globo continua interessada em exibir nas suas diversas plataformas, para todo o Brasil e para o mundo, a festa do folclore dos povos da floresta e manterá sua cobertura do jornalismo local e nacional do evento", continua o comunicado.

"A formalização do nosso interesse tinha como objetivo integrar o Festival de Parintins ao portfólio de grandes transmissões da Globo, palco das principais festas culturais e populares brasileiras. O evento continuará presente na cobertura nacional do jornalismo da Globo e da Rede Amazônica", conclui a nota.

Em maio, a Globo afirmou que iria transmitir a edição deste ano, marcada para acontecer entre 28 e 30 de junho. Haveria também uma exibição dos melhores momentos em TV aberta no dia 7 de julho.

A Folha de S.Paulo apurou que a TV A Critica não gostou da movimentação sem sua consulta prévia, e dificultou a negociação. O canal local continuará com o evento até o fim do acordo.

A Globo decidiu ir atrás dos direitos do Festival de Parintins após o sucesso de Isabelle Nogueira, terceira colocada no BBB 24 e cunhã-poranga do Boi Garantido.

Com Isabelle Nogueira, o BBB 24 chegou a marcar médias acima dos 40 pontos de audiência em Manaus (AM). Foi a cidade que mais assistiu ao reality show no Brasil.

Não será a primeira vez que Parintins terá transmissão nacional. Entre o fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, o festival teve exibição para todo o Brasil pela Band, mas sem muito sucesso junto ao público