Ex-mulher de Nahim, Andreia de Andrade proíbe filha do cantor de ir ao velório

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separada de Nahim há oito meses após 13 de relacionamento, Andreia de Andrade falou que a filha do cantor, morto nesta quinta-feira (13), não será bem-vinda ao velório dele.

Em entrevista ao SBT, Andreia revelou que o artista tinha uma relação ruim com a filha, Noelle, 39, e com a mãe dela, Sandra Pandolfi.

"O sonho dele era conhecer os netos, que ele não conheceu. Ele me falava todos os dias: 'Só quero morrer quando eu conhecer os meus netos'", contou Andreia, emocionada.

"Isso infelizmente não foi possível e agora também não adianta a filha dele vir. Quero deixar bem claro que não venha, porque não vai entrar. Não vai ver o pai, não vai se despedir do pai. A partir do momento que ela considerou que ela não tem pai, também não venha. Esteja avisada, nem perca tempo", falou Andreia.

A empresária, que estava no reality "A Grande Conquista 2", na Record, também participou do "Power Couple" com Nahim, na mesma emissora. Em entrevista à RedeTV! nesta quinta-feira (13), ela falou que os dois estavam separados mas mantinham uma relação de amizade e se encontravam todos os dias.

Andreia e um amigo, que não teve o nome revelado, foram também os últimos a ter contato com o cantor. O trio jantou na última quarta-feira (12), na casa de Nahim, em São Paulo. Andreia e o ex-marido trocaram mensagens por volta da 1h da manhã, horas antes dele ser encontrado morto.

A causa da morte do cantor está sendo investigada. Ele teria sofrido uma queda em casa por volta das 4h da manhã.