Sobrinho atualiza estado de saúde de Marrone após cirurgia de glaucoma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marrone, 58, já voltou para casa após ter se submetido a uma cirurgia nos dois olhos.

A informação foi confirmada pelo sobrinho do cantor, João Guilherme. "Para quem está preocupado com meu tio, ele está ótimo, graças a Deus. A cirurgia foi ótima, ele já está em casa", informou o rapaz, em um post nos stories do Instagram.

Marrone foi operado para tratar de um quadro de glaucoma avançado em ambos olhos. O diagnóstico foi feito durante uma consulta de rotina. A suspeita surgiu quando Marrone passou a sentir fortes dores de cabeça, inicialmente interpretadas como uma possível sinusite.

O cantor precisará passar 15 dias afastado dos palcos. Os shows que estavam marcados para este período, entretanto, não serão cancelados. Bruno, parceiro de Marrone na dupla que leva os nomes de ambos, vai se apresentar sozinho até o companheiro de cena se recuperar.

