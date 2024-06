Wanessa reage é xingada e expulsa hater de show em Minas Gerais

Neste domingo (16), a cantora Wanessa Camargo decidiu expulsar um homem da plateia de seu show na Parada do Orgulho em Frutal, Minas Gerais.

A artista foi xingada durante apresentação na 8ª parada LGBTQIAPN+ de Frutal e soltou o verbo contra um hater, que também fez gestos obscenos para ela.

“Você não pode vir num show e fazer isso. Você está desrespeitando toda uma galera que está aqui com amor, no Dia do Orgulho, meu amor, no dia que a gente está aqui celebrando e você fazendo gestos obscenos”, disparou Wanessa e continuou: “Não saia da sua casa se você não quer estar, não perca seu tempo. Se você não está a fim de estar aqui, vai pra casa. Retirem ele do show, por favor, porque ele não quer estar aqui”, finalizou ela.

