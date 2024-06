Com princípio de Alzheimer, Íris Bruzzi passa a morar no Retiro dos Artistas no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A casa 9 do Retiro dos Artistas, zona oeste do Rio, tem uma nova moradora. Atriz e ex-vedete, Íris Bruzzi, 89, chegou ao local nesta quinta-feira (20) depois de uma temporada nos Estados Unidos, onde morava com o filho Marcelo Caruso, em Tampa, Flórida. Íris veio acompanhada por uma cuidadora.

"Ela está bem fisicamente e com um princípio de Alzheimer, que já estava tratando nos Estados Unidos. Íris perdeu o green card [cartão de residência permanente em terras norte-americanas] e não poderia ficar lá de forma ilegal. O filho achou melhor trazê-la para cá. Ela sempre falou muito bem do Retiro", diz Cida Cabral, administradora do abrigo que serve de moradia para artistas idosos com dificuldades financeiras, problemas de saúde e/ou sem apoio de familiares e amigos há 105 anos.

Segundo Cida, o imóvel ocupado agora por Íris pertenceu ao cantor e ator Francisco Roberto Cruz Ramos, o Betinho, que morreu no início de maio. Ele era também compositor e autor de várias trilhas sonoras de novelas exibidas na Globo nos anos de 1970.

"Íris era frequentadora do Retiro e quando chegou aqui, ela lembrou de várias coisas. Até de um brechó que nós ainda temos. O filho fez uma reforma na casa, colocou móveis novos e espalhou fotos de sua carreira pelas paredes. Ela ficou bem emocionada e feliz", conta a administradora.

Presidente do Retiro dos Artistas, Stepan Nercessian falou sobre a chegada da atriz ao abrigo. "Íris está na história da nossa vida cultural e artística. Mulher linda que encantou plateias. É uma honra para o Retiro dos Artistas recebê-la. Sem dizer que é uma mãe muito querida pelos filhos", comenta.

Íris Bruzzi atuou em novelas como "Belíssima" (2005), "Pecado Capital" (1998), "Vale Tudo" (1988) e "Corpo a Corpo (1984),na Globo. Ela também participou de tramas na Record: "Pecado Mortal" (2013) "Máscaras" (2012), "Ribeirão do Tempo" (2010) e "Chamas da Vida" (2008). O último trabalho da atriz na TV foi numa participação no sitcom 'Treme treme", do Multishow, em 2020.