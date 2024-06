Globo procura Luciano Huck para antecipar renovação de contrato do apresentador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bastante satisfeita com os números de audiência do Domingão nas tardes de domingo, a Globo procurou nesta semana o apresentador Luciano Huck, que comanda a atração desde 2021, para antecipar a renovação de seu contrato com a emissora.

A consulta ao apresentador para se iniciar as tratativas foi realizada por Amauri Soares, diretor executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo, principal responsável pelo conteúdo que vai ao ar na TV aberta.

O atual vínculo de Luciano Huck com a emissora termina ao fim de 2025. Na primeira abordagem feita pelo executivo, Amauri recebeu resposta positiva de Huck para uma continuidade do projeto dominical, segundo apurou a reportagem.

Mesmo se envolvendo com a política nacional, Luciano Huck não deu qualquer indício nos bastidores que possa se candidatar à Presidência da República no pleito de 2026, e tem a intenção de seguir com sua atração aos domingos.

A sua renovação de contrato, caso seja antecipada como deseja a empresa, finalizaria qualquer tipo de boato e dá tranquilidade para Globo inclusive com o mercado publicitário. Novos passos serão dados nas próximas semanas.

Luciano Huck assumiu o Domingão com Huck em setembro de 2021, ao substituir Faustão, que deixou de trabalhar na Globo naquela ocasião. Após um início com críticas, o apresentador conquistou o público e fez sua atração ser aceita.

Seu desempenho é tão bom comercialmente e nos números que, desde abril, o Domingão passou a ser exibido em duas partes: uma antes da transmissão do futebol, a partir das 14h30, e a segunda, que começa às 18h, logo após a partida mostrada.

Luciano Huck está na Globo desde 2000. Por 21 anos, ele comandou o Caldeirão nas tardes de sábado. Hoje, o programa é comandado por Marcos Mion.