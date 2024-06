Luciano Huck defende Nathalia Dill por dar nota baixa na Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Huck defendeu Nathalia Dill em seu programa neste domingo (23). A atriz vinha sofrendo ataques na internet por ter dado uma nota considerada baixa (9,9) para Juliano Floss na Dança dos Famosos no domingo passado (16).

A nota, que destoa do costumeiro 10 do júri artístico, acarretou na eliminação do influenciador. Ele ficou arrasado, chorou no palco e Nathalia Dill acabou virando alvo de haters na internet.

"A coisa que eu mais detesto no mundo é patrulha", começou Huck. "No momento em que a gente está com o país muito dividido, muito polarizado, quando você discorda de alguém, parece que a pessoa é sua inimiga. E não, você só não tem a mesma opinião que ela. E essa é a beleza da democracia."

Ele prosseguiu: "Na semana passada, a Nathalia Dill deu 9,9 para a performance do Juliano Floss, que eu adoro, mas ela está no direito dela. Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet começa a julgar as pessoas porque elas têm opinião. As pessoas têm que ter opinião. Quero deixar claro que isso aqui é um espaço aberto, as pessoas falam o que elas querem, mostram seus interesses e suas escolhas", disse o apresentador, que foi aplaudido pelo público do programa.

