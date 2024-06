'Estou de coração partido', diz Selma Blair após ser atacada por fãs de Anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Selma Blair, atriz de clássicos dos anos 1990 e 2000 como "Legalmente Loira", "Segundas Intenções" e "Tudo Para Ficar com Ele", foi alvo de xingamentos e comentários maldosos na internet nesta segunda-feira (24).

Tudo porque a atriz, que completou 52 anos no último domingo (23), foi filmada supostamente ignorando Anitta na semana de moda de Paris. As duas estavam sentadas na primeira fila do desfile da grife Schiaparelli.

No vídeo de 20 segundos, Blair é vista conversando e rindo com Kylie Jenner, que estava ao seu lado esquerdo, enquanto Anitta, do lado direito, aparenta ser deixada de fora do papo. O trecho foi suficiente para enfurecer alguns fãs da brasileira, que foram tirar satisfações no Instagram de Selma.

"Sua ridícula", "mal educada", "fala direito com a Anitta", "da próxima vez se comporte melhor com a Anitta", "a Anitta que devia te ignorar" e "sua atitude perante a Anitta foi constrangedora, seja mais educada" foram alguns dos comentários que lotaram o perfil da atriz na rede social.

A ofensiva foi tão grande que teve brasileiro se desculpando com Selma Blair. "A Anitta é a maior do país e portanto tem o fardo de conviver com fãs medíocres", justificou um.

"Peço desculpas pelos comentários maliciosos de alguns brasileiros. Eles viram um vídeo de alguns segundos e pensaram que você ignorou a Anitta. Ninguém estava lá para saber e julgam mesmo assim. Anitta é a maior do Brasil, então as pessoas se ofendem com um vídeo de dez segundos. Não se preocupe e aproveite seu aniversário", escreveu outro fã.

Para a surpresa dos fãs, Selma respondeu vários dos comentários. A atriz, que sofre de esclerose múltipla, afirmou ter ficado triste e disse que adora a cantora brasileira.

"Estou de coração partido, Estava só tentando não suar em cima dela e de sua beleza delicada. Sou absolutamente encantada pela Anitta. Elas são todas rainhas perto de mim e eu só me senti honrada. Não sabia que me comportei de forma ofensiva. Foi apenas um trecho de um momento em que estávamos rindo porque nós duas estávamos usando o gloss da Kylie. Estou tão triste", escreveu Selma.

As duas, ao lado de Kylie, até posaram para fotos juntas, minutos após o ocorrido.

Leia Também: Briga de Anitta com Rock in Rio foi forte e precipitada, afirma Roberta Medina