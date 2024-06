Ben Affleck discute e toma celular de paparazzo na porta de sua casa com Jennifer Lopez

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A relação entre Ben Affleck, 51, e os paparazzi nunca foi boa mas desde que surgiram os rumores de uma crise no casamento com a cantora Jennifer Lopez, 54, a situação piorou. O ator brigou com os fotógrafos ao sair da sua mansão em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos, na madrugada de segunda-feira (24). Ele criticou a intensidade dos flashes. "Você vai me envolver em um acidente de carro", reclamou.

Ben chegou a descer do carro se dirigiu até um dos profissionais no local. "Cara, você vai me envolver em um acidente de carro", gritou ele. "Não coloquem flashes enquanto estou descendo a garagem. Você nem sabe se sou eu!", disse o ator que chegou a arrancar o celular das mãos do paparazzo.

Visivelmente irritado, ele continuou a reclamar: "Não façam isso, vocês podem causar um acidente. Pare. É perigoso o que vocês estão fazendo. Você está entendendo?", questionou Ben. "Não consigo ver e alguém pode se machucar enquanto faz essa m*rda de foto".

Em entrevista recente ao ator Kevin Heart na programa Hart to Heart, Affleck contou que não gosta da exposição que aumentou para ele após o casamento com J-Lo."Sou um pouco tímido e não gosto de chamar muita atenção. É por isso que as pessoas me veem e pensam: 'Por que esse cara está sempre bravo?' É porque sempre tem alguém com uma câmera e a enfia na minha cara. E eu fico tipo: 'Ok, lá vamos nós'", explicou.

Ele apontou que, apesar de entender a fama que acompanha o casal, se incomoda com a exposição dos filhos. "Não dou a mínima, fique à vontade. Mas com os meus filhos é diferente", apontou. Ben é pai de Violet, 18, Seraphina, 15, e Samuel, 12 - todos de seu casamento com a atriz Jennifer Garner.

Leia Também: Ana Hickmann e Edu Guedes ficam noivos durante viagem a Portugal