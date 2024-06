Ana Hickmann e Edu Guedes ficam noivos durante viagem a Portugal

A apresentadora Ana Hickmann e o chef de cozinha Edu Guedes oficializaram o noivado. O pedido aconteceu durante uma viagem do casal a Portugal, segundo informações da assessoria de Hickmann.

O namoro entre os dois se tornou público em março deste ano, após a apresentadora superar um divórcio. Em junho, eles anunciaram que iriam morar juntos em uma casa no interior de São Paulo.

Ana Hickmann é mãe de Alesinho, de 10 anos, fruto do seu casamento com Alexandre Corrêa. Já Edu Guedes tem Maria Eduarda, de 15 anos, de sua relação com Daniela Zurita.

O casal ainda não divulgou a data do casamento.