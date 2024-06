Klara Castanho volta às novelas da Globo após nove anos e fará próxima trama das seis

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora das novelas da Globo desde "Além do Tempo" (2015), a atriz Klara Castanho está de volta para as produções da emissora após nove anos. Klara está confirmada em "A Garota do Momento", próxima novela das seis.

Klara já tem papel definido. Ela será melhor amiga da vilã da produção, que será realizada por Maisa Silva em sua estreia na Globo. Curiosamente, elas irão repetir uma parceria que já existe na série da Netflix "De Volta aos 15", que terá sua temporada final lançada neste ano.

A atriz vinha se reaproximando da Globo nos últimos tempos e sempre falava do desejo de voltar a fazer novela. Ela participa da atual temporada da Dança dos Famosos, dentro do Domingão com Huck, nas tardes de domingo da emissora.

Klara estreou na TV aberta em 2008, na novela "Revelação" do SBT, como Daniela, uma menina humorada que constantemente fazia os pais passarem vergonha por não ter modos e viver suja. Em 2009, ganhou destaque em "Viver a Vida", onde viveu a primeira vilã-mirim da história das novelas da Globo, Rafaela, filha de Dora (Giovanna Antonelli).

Em 2011 interpretou a esperta caipira Tonica, filha de Abner (Marcos Pasquim) na telenovela "Morde & Assopra". Em 2012 interpretou Clara, uma jovem menina que vê espíritos e comunica-se com eles em "Amor Eterno Amor", trama das seis da Globo.

Em 2013, fez Paulinha, uma das personagens centrais de "Amor à Vida", a filha perdida da protagonista Paloma (Paolla Oliveira). Em 2015, fez sua última novela, em "Além do Tempo", interpretando a personagem Alice Ventura.

"A Garota do Momento" é escrita por Alessandra Poggi, a mesma autora de "Além do Tempo" (2022), um sucesso na faixa das seis. O elenco será encabeçado Duda Santos, que ganhou projeção como a Santinha de "Renascer".