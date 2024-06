Influencer e advogado viralizam ao explicar nude vazado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Arthur Braz viralizou após ter suas fotos íntimas vazadas nas redes sociais.

Arthur Braz deu uma entrevista ao Balanço Geral, da Record, sobre o caso ao lado do seu advogado, Rafael Nunes e ambos caíram na risada. "Isso é constrangedor. Você ter exposto... A parte íntima, do seu ânus, cheio de pelos. Isso é constrangedor, muito. Ele vai ter filhos, ele pretende ter filhos. E o que ele vai dizer para o filhinho dele?", disparou o advogado ao vivo.

O influenciador tentou explica a fala do advogado: "Não, eu acho que eu vou ter que dizer assim: Filho, naquela época eu estava juntando o cabelo para depois tirar, é normal. Mas não tirei agora? O que vale é que está liso"

O repórter questiona o comentário que mais ofendeu o influenciador e ele responde: "Cabeludo. Cheio de cabelo. Essas coisas assim. Já está em todas as páginas de fofoca, essa entrevista de 'nois', o bagulho tá ficando doido na internet (...) E eu ia querer passar essa vergonha onde, Doutor? Senhor, irmão, sei lá."

Com a repercussão do vídeo, Arthur Braz brincou com a situação: "A galera tudo me chamando de cabeludo, de boneco cabelo.. Manda cada um mostrar o seu. Quem fala besteira é quem mais tem cabelo. Você que é homem fica raspando? Tirando tudo mesmo? Tu aí deve ser cheio de cabelo."