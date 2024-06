Ex-BBB Beatriz estuda para ter programa na TV e diz que é comparada com Hebe Camargo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-BBB de destaque na última edição do Big Brother Brasil, Beatriz Reis diz que está com um projeto fixo de vida: tentar ter um espaço na televisão. Seu objetivo de carreira é ter um programa na televisão em breve.

Sem dar maiores detalhes se ele seria na Globo ou em outro lugar, Beatriz diz que quer dar um passo certeiro. Sua aposta também é no sucesso publicitário que tem tido desde que saiu do reality show.

"Eu não posso falar muita coisa, fico com a minha língua coçando. Mas tenho conversado, feito testes, estudado... É algo que pensamos com muito carinho para que, quando aconteça, a gente dê um tiro certeiro", afirma.

Beatriz também detalhou qual tipo de atração quer apresentar. Seu sonho é fazer algo de auditório. Segundo ela, existem comparações com diversos nomes da televisão brasileira, como Silvio Santos e até mesmo Hebe Camargo (1929-2012).

"Um programa que tenha auditório, fale diretamente com o povo. E que talvez fale um pouco de moda, assunto que eu amo. Eu imagino uma atração com muita alegria, dinâmicas e plateia para eu me jogar, fazer a maior farra!", afirmou.

"Eu ouço muito as pessoas falarem: 'Bia, você é o novo Chacrinha', 'Você é a nova Carmen Miranda'. Até a 'nova Hebe' eu já escutei que sou. O legal é que são artistas autênticos, e por isso 'assustavam', chamavam atenção. Acho que eu, Carmen, Chacrinha e Hebe somos fora da curva. Enquanto o povo vai na mão, a gente está na contramão", comenta.