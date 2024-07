Poliana Abritta homenageia sogro após morte; luto motivou afastamento do Fantástico

(FOLHAPRESS) - Muita gente estranhou a ausência da jornalista e apresentadora Poliana Abritta no comando do Fantástico deste domingo (7). O motivo foi a morte de Fernando Walcacer, sogro dela. Ana Paula Araújo foi quem apresentou o dominical.

Pelas redes sociais, Poliana homenageou o pai de seu marido, Chico Walcacer. "Foi uma despedida dolorosa e bonita, um caminhar de abraços e mãos dadas, numa estrada de muito amor e muita coragem", começou ela numa publicação com carrossel de fotos.

"Carrego comigo sua gentileza e seu cuidado, Fernando. As portas e o coração abertos. E o presente mais singelo e cheio de significado que mais ninguém podia ter me dado, só você. A árvore da felicidade tá cheia de brotos! O amor e a saudade vão crescer com ela", publicou.

Maju Coutinho, parceira de Fantástico e que também esteve fora devido à gravação de um especial, mandou mensagem positiva. "Sinto muito, Poli", escreveu.

Além de Maju, mais amigos famosos prestaram suas homenagens, tais como Renata Ceribelli, Susana Vieira e a cantora Paula Lima.

