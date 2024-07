Ex-vendedor de balas, rapper Xamã encarna o novo perfil de galã da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relacionamento com Sophie Charlotte, 35, está longe de ser o mais famoso na história do ator e rapper Xamã, 34. Ex-vendedor de bala no trem antes da fama, o artista, que alcançou sucesso e hoje conta com mais de 8 milhões de seguidores, acumula namoros e affairs com atrizes e celebridades.

Apesar de nunca ter tido o biotipo de galã, o ator tem se destacado nesse posto na Globo, sobretudo quando o assunto é amor. Além de Charlotte, Mell Muzzillo, 19, também teve um romance com ele nos bastidores de "Renascer".

Ainda em 2023, após uma parceria dele com Luísa Sonza, 25, na música "Mama.Cita", muito se falou sobre um suposto affair entre ambos. Perguntado sobre isso no podcast Quem Pode, Pod, Xamã ficou envergonhado. "A gente é amigo", disse desviando o olhar.

Logo após terminar o namoro com MC Cabelinho, a atriz Bella Campos, 26, começou a ser apontada como a nova ficante de Xamã, mas isso nunca chegou a ser confirmado. Algumas semanas depois, ela deixou de seguir o rapper nas redes sociais.

Em 2022, teve um affair rápido com Jade Picon, 22. Com ela, foi visto no Rock in Rio. Em passagem rápida pelo camarote principal, o cantor bem que tentou falar à imprensa só dos shows, mas não teve como fugir da pergunta sobre a influenciadora. "Eita. Ficamos... Deixa ficar no off", disse na ocasião.

No mesmo ano, os indícios de affair dele com Yasmin Brunet, 36, começaram depois que ambos viajaram juntos a Fernando de Noronha. Yasmin costumava comentar nas fotos dele, o que sempre reacendia os rumores de namoro.

A ex-BBB 21 Thaís Braz, 31, que na casa tinha um affair com o cantor Fiuk, assumiu em 2021 namoro com Xamã ao publicarem a mesma imagem com a legenda: "A fofoca é verdade".

Não bastasse o vasto currículo, em 2020, Xamã também foi apontado como ficante de Anitta, 31. Na ocasião, ela apareceu rebolando sensualmente com ele em um vídeo publicado na sua conta do TikTok. O rapper estava sem camisa e dava um tapinha no bumbum da artista.