Morre aos 72 o guitarrista Luiz Chagas, pai da cantora Tulipa Ruiz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O guitarrista Luiz Chagas, pai da cantora Tulipa Ruiz, morreu nesta terça-feira (9), aos 72 anos. O velório do músico acontece nesta quarta-feira (10) em São Paulo.

Tulipa divulgou a notícia em seu Instagram com as informações do velório (das 9h às 14h, na Bela Vista) e sepultamento (às 15h30, no Cemitério Congonhas).

Artistas reagiram à notícia nos comentários. Nomes como Luedji Luna, Otto, Juçara Marçal e Tim Bernardes desejaram seus pêsames na publicação.

Luiz Antônio Sampaio Chagas nasceu em Goiânia em 1952. Ficou conhecido como guitarrista da Banda Isca de Polícia, que acompanhava Itamar Assumpção.

Era casado com a jornalista Mônica Tarantino e teve dois filhos: Tulipa e Gustavo Ruiz. Os dois seguiram carreira musical: ela como cantora, ele como produtor. Tulipa e Gustavo são donos da produtora e estúdio Brocal Musical.