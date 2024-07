Alexandra Daddario, atriz de 'The White Lotus', anuncia primeira gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandra Daddario, 38, atriz conhecida pelo papel na primeira temporada da série "The White Lotus", anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto da relação com o produtor de cinema Andrew Form. Nas redes sociais, ela fez uma brincadeira com as duas outras mamães do momento:

"Animada para meu filho ir para a pré-escola com os filhos de Margot Robbie e Hailey Bieber", escreveu Alexandra, como legenda de uma foto em que exibe o barrigão de seis meses.

A atriz disse que descobriu a gravidez durante gravações e, em um certo momento, teve que contar aos colegas a novidade: "Eu estava no set, vomitando e fazendo cenas de beijo com meus colegas de elenco logo depois. Na quinta semana, eu pensei: 'Não tem como eu conseguir esconder isso'", disse ela à revista Vogue americana.

A atriz também disse à Vogue que sofreu um aborto espontâneo em um período anterior: "É longo e complicado, então não quero ser muito específica. Esses tipos de perdas e traumas são muito difíceis de explicar", disse ela.

Alexandra também fez papéis como Summer Quinn no filme "Baywatch: S.O.S. Malibu" (2017) e Annabeth Chase na série de filmes "Percy Jackson" (2010-2013).

Leia Também: Grávida, Iza anuncia separação após traição de Yuri Lima