Conheça Enaldinho, youtuber que começou a carreira numa banheira de slime e está milionário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que entrou numa banheira cheia da massa pegajosa slime, em 2016, o youtuber e empresário mineiro de Belo Horizonte Enaldo Lopes de Oliveira Filho, 26, viu sua vida mudar radicalmente. Ele filmou tudo e postou a brincadeira no Youtube. Sofreu bullying pesado, mas também conseguiu aquilo que todo influencer quer: seguidores e engajamento. Bem-vindos à geração Z.

"Vi o canal sair de 10 mil para 100 mil inscritos e, do ano seguinte em diante, explodiu de vez. Comecei a ganhar dinheiro com internet e mudei de vida", resume. "Foi uma virada de chave, mas escutei muito desaforo; falaram que eu estava passando vergonha".

Desde então, Enaldinho, como é conhecido, pediu uma chance à família para poder viver da produção de conteúdo. O pai queria que ele cursasse administração de empresas e não entendia a fixação do filho com o computado -ora jogando, ora promovendo vídeos inusitados.

Enaldinho deu uma pausa de um ano nos estudos e continuou gravando vídeos de conteúdo que, para muita gente podem soar ridículos, mas têm um público dos mais fiéis. O hit daquele momento foi o desafio do Oreo: ele colocou 100 recheios da famosa bolacha, um em cima do outro, até atingir uma centena deles. Em uma semana, conseguiu mais de um milhão de seguidores e ganhou seus primeiros R$ 4.000.

"Estava com canal estourado, e aquela grana era o suficiente para ratificar que eu ganharia mais do que se eu trabalhasse com meu pai na fábrica dele de cachaça. Foi quando alguns empresários começaram a me chamar para parcerias. Abdiquei da faculdade para me dedicar à internet e multipliquei minha fonte de renda", conta.

Desde então, Enaldinho só cresceu. Hoje conta com mais de 35 milhões de inscritos no YouTube, quase 7 milhões de seguidores no Instagram e uma rede de mais de 150 produtos licenciados que lhe garantem a ele R$ 20 milhões de faturamento por ano.

Agora, tem investido na dublagem em espanhol de seus mais de 4.000 vídeos para internacionalizar seu canal e ter sucesso mundial. E ainda quer lançar uma rede de hamburguerias.

Também virou amigo do maior youtuber do mundo, MrBeast, que o convidou para dublar seu conteúdo. Mais: Beast chamou os 50 maiores youtubers do planeta (Enaldinho é um deles) para gravar um vídeo especial que será veiculado no próximo dia 13. Trata-se da divulgação de uma competição em que o ganhador levará para casa US$ 1 milhão.

Ele diz que nunca foi movido por dinheiro. Gosta do que faz e tudo deu tão certo justamente por isso. "Em breve, quero parar de visar lucro, pois, para o que eu preciso, já está bom. Se hoje tenho os carros dos meus sonhos e gravo em mansão, devo tudo às minhas escolhas. A internet mudou minha vida." E pensar que tudo começou numa banheira de slime.

