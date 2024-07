Ninguém tem direito de dar pitaco, diz Palomma Duarte sobre aborto em caso de estupro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Terceiro lugar no ranking mundial da Netflix, o melodrama brasileiro "Pedaço de Mim" não mostra apenas os revezes da protagonista Liana (Juliana Paes). Nos 17 episódios da trama de Ângela Chaves, teve quem torceu pela ginecologista Silvia, vivida por Palomma Duarte (sim, agora com um "m" a mais) –mais de um perfil nas redes sociais a definiu como uma das poucas pessoas realmente legais da história.

"Ela é mulher com quem muitas pessoas se identificam de cara", avalia a atriz em entrevista. "Ela tem seus problemas, mas encara todos, protege o filho, quer amar, ser amada e ser feliz."

Silvia é amiga e cunhada de Liana. É para ela que a terapeuta ocupacional conta que está grávida de dois homens diferentes (e que uma das crianças é fruto de um abuso). "Essa série levanta temas muito difíceis, que não são agradáveis de serem discutidos, mas são profundamente necessários", afirma Palomma.

Para ela, um desses temas é o aborto em caso de estupro, por exemplo. E ela não se furta de falar sobre a recente tentativa de um grupo de deputados de equiparar a interrupção da gravidez adquirida dessa forma ao crime de homicídio simples se o procedimento fosse realizado após de 22 semanas de gestação.

"Ninguém, além do próprio indivíduo que vive um abuso, tem direito de dar pitaco", afirma. "Não se pode generalizar, mas é muito importante essa discussão e entender que a maioria das mulheres que hoje sofrem essa violência no Brasil são crianças."

Na trama, Silvia faz par romântico com Vicente (João Vitti), e Palomma diz que o relacionamento não poderia ter sido melhor desenvolvido. "Ah... a relação deles, o envolvimento... é um frescor nessa série, né? Um amor maduro, leve", destaca. "Tantas as mulheres desejam se entregar a uma relação quando já sabem o que querem, já conquistaram várias coisas –e aí recebem o amor de outra forma. Eu adorei a trama", diz.

Esta não é a primeira experiência da atriz no streaming, ela participou das duas temporadas de "Se Eu fosse Você", na Fox. E ela diz não ter preferência por um ou outro meio de levar seu trabalho ao público. Ou mesmo de formato.

"Gosto de fazer novelas e gosto também de fazer séries; são ondas diferentes" explica. "Gosto de construir o personagem junto com o público e gravar 40 cenas por dia. Mas também é muito gostoso poder fazer uma obra em que você entra com a personagem completamente construída e tem tempo de ensaiar profundamente."

Em breve, Palomma poderá ser vista novamente na TV aberta. Já escalada para próxima novela das 18h na Globo, "Garota do Momento", a atriz diz ainda não saber muito sobre a personagem, que será mãe do mocinho a ser vivido por Pedro Novaes (par romântico da protagonista interpretada por Duda Santos). A trama será escrita por Alessandra Poggi.