Thiago Lacerda, Daniel de Oliveira e Renato Góes disputam papel em remake de 'Vale Tudo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três atores disputam o papel de Ivan no remake da novela "Vale Tudo" (Globo): Thiago Lacerda, Daniel de Oliveira e Renato Góes. A informação é de Carla Bittencourt, do site Notícias da TV.

De acordo com a colunista, Lacerda e Góes já teriam gravado seus testes, com direito à participação de Taís Araújo, escolhida para ser a protagonista Raquel. Daniel de Oliveira ainda estaria em dúvida sobre tentar o papel e participar da novela.

Na versão original de 1988, de Gilberto Braga, Ivan foi interpretado por Antonio Fagundes, e Raquel, por Regina Duarte.

O remake é a aposta da Globo para comemorar seus 60 anos, em 2025. "Vale Tudo" ocupará o horário das nove logo após "Mania de Você", trama de João Emanuel Carneiro que estreia em setembro, após "Renascer", atualmente no ar.

Além de Taís Araújo, outro ator reservado para o elenco é Cauã Reymond. Como antecipado pelo F5, ele deve interpretar o mau-caráter César, papel de Carlos Alberto Ricceli. Mas a Globo não pretende divulgar nenhum nome antes da estreia de "Mania de Você" para não atrapalhar o retorno de Carneiro ao horário nobre.

Além da comemoração de aniversário da emissora, pesou para a decisão de fazer uma nova versão de "Vale Tudo" uma questão mercadológica.

A original tem qualidade considerada abaixo do padrão adotado pela emissora. As imagens são escuras, o que impossibilitou reprises em TV aberta e afastou interessados do mercado de televisão estrangeiro de comprarem a produção.

Com a nova versão, a TV aproveita o apelo da história no horário nobre e tem um produto considerado interessante para ser negociado com seus parceiros.

Em sua versão original, "Vale Tudo" contava a história de Raquel, que é abandonada pelo marido e se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Gloria Pires. Seu final teve teor de suspense graças à pergunta que fez o Brasil parar: "Quem matou Odete Roitmann?".

Além da exibição original, a trama teve três reprises: uma na Globo em 1992 (quando os padrões de exigência de qualidade de imagens não eram tão altos como a partir da década seguinte) e outras duas no canal Viva, em 2010 e 2018.

Em 2022, a Globo chegou a cogitar uma reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar da reexibição de "O Clone" (2001), mas os planos foram descartados.