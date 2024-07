Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, relata complicações após parto de gêmeos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, deu detalhes sobre o parto dos gêmeos Zion e Angelina. Ela usou as redes sociais neste sábado (13) para relatar complicações após o nascimento dos bebês.

Ela e o pequeno Zion tiveram que ser levados à UTI logo depois do parto. "Foi a pior sensação da minha vida. Um sentimento de vazio tomou conta do meu coração", escreveu Rodrigues.

A esposa de Sorocaba explicou que sua pressão subiu muito e os médicos acharam melhor levá-la à UTI. Não deu detalhes, todavia, sobre as complicações envolvendo Zion.

Enquanto estava na unidade de terapia intensiva, conta que pôde receber Angelina a cada três para que a bebê fosse amamentada. "Isso pra mim já foi 50% do milagre", disse a modelo.

Ela compartilhou um vídeo do momento em que, ainda na UTI, recebeu os dois filhos, já que Zion havia saído da situação de risco. "O coração estava completo", escreveu junto a uma imagem segurando os gêmeos no colo na cama do hospital.

Depois do susto, ela também recebeu alta da UTI e, agora, curte os bebês no quarto.

Biah e Sorocaba também são pais de Fernanda, 2, e Theo, 4.

