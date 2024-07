Emissora do Reino Unido retira episódio de 'Os Simpsons' do ar após ataque a Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As semelhanças de antigos episódios de "Os Simpsons" continuam a impressionar internautas. Desta vez, um canal de notícias britânico teria interferido na exibição de um episódio após o ataque a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato a reeleição.

De acordo com notícias que circulam na imprensa internacional, a emissora Channel 4 supostamente deixou de exibir, no último domingo (14), um episódio que retrata uma situação semelhante ao ocorrido com o republicano em um comício no dia anterior.

O episódio intitulado "Lisa the Iconoclast" é o 16º episódio da sétima temporada e, segundo os jornais The Independent e New York Post, deveria ir ao ar a partir das 13h, em sequência da exibição. Ao invés disso, outro capítulo foi colocado no ar.

Uma das cenas do episódio que seria exibido mostra um policial armado em um telhado próximo a um palanque no qual Lisa discursava, como parte da comemoração do bicentenário da cidade de Springfield. As cenas lembram o ataque a Trump no dia anterior, quando ele foi ferido na orelha em um atentado enquanto discursava para apoiadores.

"A princípio, me perguntei por que o Canal 4 retirou a transmissão programada de 'Lisa The Iconoclast', mas acho que entendi", escreveu o perfil @RopesToInfinity no X. "De muitas maneiras, eu sou a vítima aqui, por não poder assistir ao episódio", opinou @AndyJowett3.

A série é conhecida pela similaridade com fatos atuais e ganhou a fama de "profetizar" o futuro. Algumas delas são o peixe de três olhos, a nota de R$ 200 reais e a pandemia de coronavírus.