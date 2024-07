Tadeu Schmidt faz 50 anos; ex-craque do vôlei é pai e marido orgulhosamente afetuoso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte da diversão e do entretenimento do expectador do Big Brother Brasil desde 2021 é garantida pela apresentação empolgada de Tadeu Schmidt. O jornalista passou dez anos à frente do Fantástico, onde virou queridinho dos espectadores com quadros bem-humorados, como os "cavalinhos" da parte dedicada ao futebol, e fez uma transição para o entretenimento antes dos 50 anos, que completa nesta quinta-feira (17).

Antes de conquistar o público da Globo, primeiro no jornalismo esportivo, Tadeu foi atleta: jogou como levantador no vôlei e chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base. Ele é irmão do craque e lenda do basquete Oscar Schmidt, mas preferiu aproveitar seu 1,92 metro de altura em outro esporte.

Já formado e trabalhando, casou-se com Ana Cristina, com quem há 26 anos tem tradição especial para comemorar o aniversário de namoro. Segundo as filhas Laura, 19, e Valentina, 21, é pai amoroso e nada conservador, tanto que deu o maior apoio quando a mais velha se abriu sobre sua orientação sexual.

O BBB dura somente três meses, mas Tadeu é ativo nas redes e está sempre participando de novos projetos na Globo, garantindo seu espaço na TV. É certo que vai apresentar o reality por mais alguns anos e, a partir da próxima semana, estará em um programa ao vivo comentando as Olimpíadas com a também ex-atleta do vôlei Fernanda Garay.

