Viajar sozinho, internato: o que príncipe George deve seguir após 11 anos?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Príncipe George completa 11 anos nesta segunda-feira (22). O garoto se aproxima cada vez mais de idades em que será obrigado a cumprir alguns protocolos e exigências reais.

QUAIS REGRAS ELE DEVERÁ SEGUIR

George viajará separado da família. O garoto terá que embarcar em aviões diferentes do pai, príncipe William, em qualquer deslocamento aéreo a partir dos 12 anos. A regra visa preservar a linha de sucessão real em caso de acidentes.

William também seguia essa regra. Quando completou 12 anos, ele passou a viajar separadamente do pai, rei Charles, e do irmão, Harry. No entanto, a mudança ainda não foi confirmada para George.

Príncipe se mudará para um internato. Seguindo a tradição da família real, George será matriculado no tradicional Eton College quando completar 13 anos. Rei Charles, William e Harry também estudaram na instituição de elite.

Terá que planejar o próprio funeral. Com 16 anos, membros sêniores da família real - que estão no topo da linha de sucessão -têm que organizar planos para quando morrerem, incluindo seus desejos para lista de convidados e música.

Precisará de autorização para se casar. A Lei de Casamentos Reais determina que qualquer noivado em potencial para membros da realeza sênior deve ter o carimbo oficial de aprovação do monarca vigente.

Leia Também: Veja o novo retrato oficial do príncipe George em celebração aos 11 anos