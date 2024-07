Jessie J diz ter sido diagnosticada com dois distúrbios: 'Me fizeram repensar a vida'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jessie J, 36, contou aos fãs que foi recentemente diagnosticada pelos seus médicos com dois distúrbios: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Segundo a cantora inglesa, a descoberta se deu há cerca de três meses e os profissionais que a acompanham acreditam que a gravidez do primeiro filho, Sky, potencializou as disfunções.

Ela ainda reconheceu que os dois distúrbios a fizeram repensar a sua vida. "Fiquei pensando sobre trabalho, vida pessoal e isso me fortaleceu" explicou a mãe de um menino de 1 ano de idade.

Jessie J então continuou: "Eles [os transtornos] me fizeram repensar. Honestamente, muitas vezes me sobrecarreguei ao querer fazer tudo ao mesmo tempo. E não precisa ser assim".

Por fim , ela também contou o que a fez anunciar os diagnósticos recebidos. "Se tem uma coisa que as mídias sociais me deram, foi a chance de me relacionar, conectar e curar com estranhos que têm corações bondosos e estão passando por algo parecido", prosseguiu. "Isso me fez amar a mim mesmo ainda mais. Estou abraçando o meu eu de 11 anos".

