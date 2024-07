Davi Brito causa novo mal-estar na Globo por causa de interações com âncora da Record

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Campeão do BBB 24, o ex-motorista de aplicativo Davi Brito voltou a causar um mal-estar na Globo. O baiano passou a interagir de forma muito frequente no Instagram com José Eduardo, o Bocão, apresentador do Balanço Geral Bahia, da Record.

Davi, como se sabe, é contratado da Globo. Funcionários da emissora e também da TV Bahia, afiliada da Globo em Salvador, encaram esses momentos quase como uma propaganda para o concorrente. Na Bahia, a Globo é líder com o telejornal Bahia Meio-Dia, apresentado por Jéssica Senra e Vanderson Nascimento, mas tem uma forte concorrência com o Balanço Geral no horário do almoço.

O ex-BBB tem feito provocações relacionadas a futebol. Ele é torcedor do Bahia, enquanto Bocão é torcedor assumido do Vitória, rivais dentro das quatro linhas.

Entre outras coisas, Davi diz que "quer ver Bocão falar do Bahia no seu programa". O ex-BBB falou isso por diversos dias em seus stories no Instagram, onde conta com mais de 9 milhões de seguidores.

Ou seja, indiretamente, Davi fez uma propaganda para José Eduardo e ao seu programa na Record, o que não é permitido por contrato pela Globo. Quem tem vínculo com a emissora não pode participar ou divulgar qualquer atração de uma concorrente em suas redes sociais.

Vale lembrar que o contrato artístico de Davi com a Globo termina no fim deste mês, mas deverá ser renovado até o fim do ano, como é comum com campeões do BBB.

Não é o primeiro problema que Davi causou na Globo. No mês passado, o ex-BBB disse que teria uma atração na emissora, o que não está nos planos da empresa até o momento. A Globo só pretende usar a força comercial do campeão nas redes sociais nos próximos meses.