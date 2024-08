Sucesso comercial após o BBB 24, Bia do Brás renova contrato com a Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Muito requisitada pelo mercado publicitário quando ainda estava no BBB 24, Beatriz Reis, a Bia do Brás, renovou seu contrato com a Globo nesta quarta-feira (31). A ex-camelô continuará sendo agenciada pela ViU Hub, braço de influenciadores da Globo.

O acordo de Bia com a emissora terminava nesta semana, e havia sido assinado antes do confinamento. Pesou para sua continuidade a grande variedade de comerciais acertados por ela desde que saiu da casa, no mês de abril.

Procurada pela reportagem, a Globo confirma a renovação de contrato com Bia do Brás. Bia também confirmou o acordo, e se disse feliz pelo novo vínculo com a empresa.

"Com toda a minha alegria e gratidão, realizo o sonho de fazer parte da família Globo. Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada. Para mim é uma honra fazer parte desse time. Vou continuar dando o melhor de mim para conquistar muito mais. Agora, o céu é o limite", celebra.

Somente de abril até julho, Bia fechou pelo menos oito contratos publicitários, somando campanhas para televisão e especialmente internet.

Beatriz foi garota-propaganda de marcas como iFood, Kwai, Casas Bahia, Ton, Neo Química, miHoYo (desenvolvedora do jogo Zenless Zone Zero), Marisa e Mix Matheus Atacado.

Como a Folha de S.Paulo informou em março, quando ainda era estava na casa do BBB 24, Bia do Brás já era recordista de procura comercial entre os escolhidos para participar do programa. Marcas a viam como um nome interessante para anúncios em redes sociais.

Em abril, na final do reality, a Globo negociou e colocou no ar em tempo recorde seu primeiro comercial para televisão, feito para o aplicativo de entregas iFood.

Novos contratos para Bia do Brás já estão sendo negociados. A emissora apostará em seu nome, inclusive, para tentar aumentar as vendas no período de Black Friday, que acontece em novembro.

O reportagem apurou que, quem comprar espaço publicitário para o projeto Globo Friday e para o programa Vem Que Tem, que será exibido em TV aberta com apresentação de Eliana, terá Bia do Brás como reforço para a estratégia de redes sociais do período.

