Miss Grand Mato Grosso 2024 desiste do título 3 dias após coroação

(FOLHAPRESS) - A vencedora do concurso Miss Grand Mato Grosso 2024, Maria Vitória Rondon, 19, renunciou ao título três dias após ser eleita campeã pelo júri do evento. O anúncio da desistência ocorreu por meio de um vídeo em seu Instagram, na segunda-feira (29). Ela alegou humilhação e falta de apoio por parte dos organizadores, que afirmam que ela deixou de ser acolhida em nenhum momento.

"Eu achava que o luto era o pior sentimento que se pode sentir, mas naquele dia percebi que o pior sentimento é a humilhação e a rejeição. Eu me senti irritada, humilhada e pequena. Saí aos prantos do evento", contou Maria Vitória, que é estudante de jornalismo na UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) e atua como social media na secretaria de comunicação do governo de Mato Grosso.

À Folha de S.Paulo, ela falou sobre o impacto da experiência em sua confiança e autoestima. "Renunciei pelo motivo de que trabalharia com pessoas que não queriam trabalhar comigo", afirmou. "Por mais que digam que eu me sentiria bem-vinda, não me sinto à vontade para trabalhar com pessoas que não acreditam no meu potencial. Comecei a questionar meus valores, minha aparência. Como eu iria para o Miss Brasil me sentindo confiante e sabendo que os coordenadores não gostaram de mim?"

Segundo o presidente nacional do Miss Grand Brasil, Evandro Hazzy, que esteve no evento regional, a decisão de Maria Vitória foi pessoal e não relacionada ao tratamento recebido pela organização. "Vivemos em um país onde a Constituição é clara. Temos o direito de escolha e o direito de ir e vir", disse.

"Ela venceu pelos jurados. Quem desejou não participar foi ela", afirmou Hazzy. "A organização a recebeu como todas as outras, com os mesmos direitos. Ela, somente ela, alegou que não se sentiu confortável, mas isso foi apenas da parte dela."

Maria Vitória conta que o confinamento para o Miss Grand Mato Grosso começou na última quinta-feira (25) em um hotel, em Cuiabá. A final ocorreu no dia seguinte, em um shopping da cidade. Após ser anunciada campeã, Maria Vitória concedeu entrevistas e fez uma sessão de fotos.

"Foi quando percebi que a coordenação estadual e nacional não me parabenizaram. Eles estavam com a representante de Brasnorte, Taiany Zimpel, a segunda colocada", disse.

Após atender o público, ela foi até onde estava sua família e amigos. "A primeira coisa que eu disse foi 'eu não estou feliz' e comecei a chorar", lembra.

Segundo o maquiador da Miss, Maurício Abreu, o presidente do Miss Grand Brasil, Evandro Hazzy, disse que ela não se encaixava no padrão desejado pela organização. "Ele me falou que a Maria Vitória tem um rosto muito bonito, mas que não era o perfil que ele procurava. Disse que sua favorita era a Taiany", relatou.

Ainda durante o evento, Maria Vitória tentou entender a situação e se dirigiu aos coordenadores nos bastidores. "O coordenador nacional me parabenizou, mas só porque fui até ele. Já o coordenador estadual saiu da mesa quando me aproximei", relatou.

Ao deixar o evento, ela seguiu para o hotel para pegar seus pertences, quando encontrou o coordenador estadual, Willon Warner. "Ele disse que cada um tem sua opinião e que eu ganhei porque mereci, mas que eu não era sua candidata", contou.

Segundo Maria Vitória, Willon ligou para ela no sábado (27) pedindo desculpas pelo ocorrido, mas deixou claro que ainda mantinha a opinião de que não era para ser ela a vencedora.

No sábado, durante uma live no Instagram, Hazzy se pronunciou ao ser questionado sobre o resultado do Miss Grand Mato Grosso. "Não era minha candidata, mas desejo sorte e sucesso a ela, e mais nada", disse.

No domingo (28), Willon ligou novamente após ouvir boatos de que a campeã renunciaria ao título. "Ele queria saber como estava a situação, pois na segunda-feira já emitiria a passagem. Queria uma resposta logo", disse Maria Vitória. Segundo ela, o coordenador não tentou dissuadi-la a mudar de ideia.

Com a renúncia, a vice-campeã Taiany Zimpel, 26, assumirá o título. Ela compete na final do Miss Grand Brasil no dia 8 de agosto, no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

LEIA NOTA DA ORGANIZAÇÃO

A organização do Miss Grand Mato Grosso informa que recebeu com surpresa o anúncio da estudante Maria Vitória Rondon, renunciando ao título de Miss Grand Mato Grosso 2024.

Importante ressaltar que o voto dos jurados foi soberano no concurso e que em nenhum momento a vencedora deixou de ser acolhida ou reconhecida como Miss.

