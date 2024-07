Veja como está Ana Paula Arósio após 15 anos longe da tv

Longe da TV há quase 15 anos, Ana Paula Arósio reapareceu na web neste começo de semana, em uma prévia de uma campanha publicitária que deixou seus fãs eufóricos. A atriz, que foi um dos grandes nomes das novelas dos anos 1990 e início dos anos 2000, recebeu R$ 700 mil de cachê para estrelar um comercial de uma rede de farmácias em parceria com uma marca de suplementos, segundo apurou a Folha de S.Paulo.

Na publicação online que antecipou o comercial, Ana Paula Arósio aparece de cabelos curtos, saindo de uma drogaria em São Paulo. A legenda da publicação brinca com a curiosidade dos fãs: "O suficiente para matarmos a saudade? Infelizmente, ainda não".

[Legenda]© Divulgação

Ana Paula Arósio, atualmente com 49 anos, protagonizou sucessos como "Hilda Furacão" (1998), "Terra Nostra" (1999) e "Um Só Coração" (2004). Sua última aparição na TV foi na minissérie "Na Forma da Lei" (Globo) em 2010. Após esse trabalho, a atriz fez algumas participações no cinema, como no filme "Anita e Garibaldi" (2013), mas foi aos poucos se afastando do mundo da atuação de forma misteriosa.

Inicialmente, Arósio se dedicou às suas fazendas no interior de São Paulo. Em 2015, ela decidiu mudar radicalmente de vida e se mudou para a Inglaterra, onde reside até hoje.