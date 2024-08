Após programa e sucesso comercial, ex-BBB 24 Giovanna Pitel renova contrato com a Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Assim como Bia do Brás, a Globo decidiu renovar o contrato de Giovanna Pitel, outra ex-BBB 24. A alagoana vai continuar sendo representada no mercado publicitário pela ViU Hub, empresa de agenciamento de mercado da empresa.

A informação foi confirmada pela Folha de S.paulo com a Globo. Pitel também confirmou para a reportagem que continua na empresa, e se disse honrada com a confiança que conquistou no mercado publicitário de forma tão rápida.

"Encaro cada passo na vida com uma onda de entusiasmo e otimismo e, nesse momento, não poderia estar mais feliz! Estou certa que será um caminho de grandes oportunidades e desafios emocionantes. Celebro essa conquista e todas as que estão por vir certa de que junto com o time Globo traçaremos um caminho de grandes sucessos!", comenta

A emissora ainda não encerrou o ciclo de renovações com ex-BBBs da última edição. A empresa projeta ficar com apenas três nomes do elenco.

O campeão, Davi Brito, como antecipou a Folha de S.paulo na última terça (30), não ficou entre os contratados. O mesmo vale para Isabelle Nogueira, Alane Dias e o gaúcho Matteus Amaral. O trio tinha vínculo com a empresa em vigor até esta quarta (31).

A ideia da Globo, segundo a Folha de S.paulo apurou, é manter Fernanda Bande também no casting. Nesta quinta (1º), a emissora e a influenciadora terão uma reunião para decidir o assunto. A tendência é que ela continue como contratada.

Outro fator que pesou para a renovação de Pitel foi a boa repercussão do Na Cama com Pitanda, talk-show comandado por Fernanda e a alagoana na programação do Multishow, canal de variedades da Globo.

Juntas, as duas alcançam 5 milhões de contas somente no Instagram e tem um forte fã-clube nas redes sociais.

Mesmo sem números gigantes, o programa teve boa repercussão e aceitação no mercado publicitário. Pitel tem atraído especialmente marcas de grande porte. A alagoana já realizou ações publicitárias para marcas como Seara, Downy, iFood e Stone.