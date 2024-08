Globo promove apresentadora local e fecha com Silvero Pereira para Estrela da Casa

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fechou nesta segunda-feira (5) o elenco que fará reportagens e vai apresentar as atrações que envolvem o Estrela da Casa, seu novo reality show, que estreia na próxima terça-feira (13).

A grande novidade é a promoção de Cecília Ribeiro. Apresentadora da TV Integração, afiliada da Globo no interior de Minas Gerais desde 2009, Ceci, como é conhecida, terá sua primeira experiência em um programa exibido para todo o Brasil.

Junto com ela, estará o ator Silvero Pereira, conhecido por fazer diversas novelas na emissora, como "A Força do Querer" (2017). Será a primeira experiência de Silvero como apresentador na Globo. Juntos, Ceci e Silvero vão comandar o Bate-papo Estrela da Casa, toda terça-feira, logo após o final do Festival, que define o eliminado da semana.

O programa será transmitido no Globoplay. Já no dia seguinte, quarta-feira, cabe à jornalista Kenya Sade apresentar o Estrela da Casa - Backstage, no Multishow, canal de variedades da Globo na TV por assinatura.

À Folha de S.Paulo, Cecília comemora sua primeira oportunidade em rede nacional. "Eu ainda estou processando que vou trabalhar com a melhor equipe de reality show do mundo. Só tem gente de quem sou fã. Admiro muito o Silvero. E estou igual a internet toda, que está há anos pedindo a Ana à frente do próprio programa, vibrando que vou ver acontecer, e bem de perto".

Já Silvero agradeceu ao convite da Globo e projeta a parceria com Cecília: "Fiquei muito emocionado e empolgado com essa nova experiência e tenho certeza de que vou me divertir muito. Sou um veterano de competições", brinca ele, que foi campeão do The Masked Singer Brasil e vice-campeão do Show dos Famosos.

Por fim, Kenya Sade comemorou o fato de ser lembrada em um programa musical, que é sua área de atuação faz muito tempo, baseando inclusive o seu nome.

"A música é meu território e faz parte da minha vida, a começar pelo meu nome. 'Sade' é em homenagem à cantora Sade Adu. E eu sou uma grande apaixonada pelas dinâmicas, provas, os burburinhos dentro da casa e os debates que surgem fora dela comovendo o país nos realities de confinamento. A entrega dos jogadores é sempre muito gostosa de acompanhar", conta Kenya.

O Estrela da Casa estreia na semana que vem, e fica no ar até 1º de outubro. A atração será apresentada por Ana Clara Lima, e terá exibição diária na Globo, além de um sinal 24 horas no Globoplay.