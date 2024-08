Filho de Faustão lamenta morte de Caçulinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Guilherme Silva, 20, filho de Faustão, 73, lamentou a morte de Caçulinha, um dos grandes parceiros de seu pai.

O apresentador compartilhou uma foto de Caçulinha e prestou uma homenagem. "Desde quando me conheço por gente o Caçula estava lá. Sempre jovem, com muita energia e com toda certeza uma das pessoas mais engraçadas que já conheci na minha vida e se com contar com seu enorme coração!"

"Uma tristeza que hoje você nos deixe, mas tenho certeza que o céu está em festa e com música de altíssima qualidade com sua chegada! Turma da pizza te ama, Caçula", disse João Silva.

Faustão também lamentou a morte e destacou a importância musical de Caçulinha. "Um cara que trabalhou com Tony Bennett, Roberto Carlos, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Angela Maria, Cauby Peixoto um dos maiores nomes da música brasileira com muita lealdade e muita competência e muita versatilidade", disse o apresentador à Quem.

"Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965. Eu o conheci apresentando a um programa de rádio chamado rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos uma convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante!", disse Faustão.

Caçula era um dos amigos mais antigos de Faustão, parceiros desde 1965. A dupla se conheceu quando Fausto apresentava um programa de rádio chamado Rádio Baile, em Campinas.

