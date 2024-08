Fábio Assunção seria um bom Marco Aurélio, reconhece Reginaldo Faria

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Reginaldo Faria foi um dos atores que marcaram presença no lançamento do livro "Lado B do Boni" do ex-vice-presidente de operacões da Globo nesta terça-feira (6). O ator acabou dando um pequeno spoiler sobre o remake de "Vale Tudo".

Ele, que interpretou o empresário inescrupuloso Marco Aurélio na primeira versão, contou que Fábio Assunção irá interpretá-lo. "Soube que ele vai ser o novo Marco Aurélio. Achei ótimo. Ele já fez meu filho uma vez e sei que o personagem estará em boas mãos. Foi o que eu soube e espero que já tenha assinado contrato", disse.

Reginaldo negou que tenha ciúmes do seu personagem. "Sinto saudade do Marco Aurélio e de todos. Assim como todo mundo, estou na expectativa dessa releitura e quero que a banana seja bem dada no último capítulo", brincou.

O ator não quis mostrar a dedicatória que recebeu de Boni (ele e a maioria dos convidados). "A minha relação com Boni é de muita amizade, carinho e respeito. Ele foi um gênio da televisão", concluiu.

Leia Também: Neymar faz teste de DNA para descobrir se tem um quarto filho