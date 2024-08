Estrela da Casa repete sucesso comercial do BBB e vende todas as cotas de patrocínio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Aposta da Globo para o segundo semestre, o reality show Estrela da Casa repete o sucesso comercial do BBB e já tem todos os seus patrocinadores fechados. São 13 ao todo: Mercado Pago, L'Oréal, Budweiser, Perdigão, Mercado Livre, EstrelaBet, Comfort, Dove, Brilhante, Hellmann's e Midea, Kwai e Ballantine's.

Cada um dos patrocinadores principais desembolsou R$ 45,9 milhões, o que somados, dá R$ 229,5 milhões. Contabilizando todas as vendas realizadas até aqui, a Globo já tem garantidos R$ 308,7 milhões com o programa, o que já lhe rende lucro.

Ao todo, são 29 espaços já vendidos. Apenas um está vago e a expectativa é que ele seja negociado até a estreia, marcada para terça-feira (13). A expectativa é superar os R$ 400 milhões.

O fato de o reality show ser de confinamento e ter entregas semelhantes ao que o BBB faz, além de ser dirigido por J.B de Oliveira, o Boninho, foi considerado um facilitador para as vendas no mercado.

Estrela da Casa será apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima, e tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e Rodrigo Dourado, produção de Maiana Timoner e direção de gênero de Boninho.

A atração terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.