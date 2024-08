Preta Gil comemora 50 anos em festa lotada de famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por ter muitos amigos e pela animação de suas celebrações, Preta Gil comemorou os 50 anos em uma festa lotada de famosos na noite desta quinta-feira (8), em um espaço no porto do Rio de Janeiro.

A lista de convidados da cantora foi eclética. Estavam presentes artistas como Marieta Severo, Angélica e Luciano Huck, Juliette, Carolina Dieckmann, Simony, Tati Quebra Barraco, Narcisa, Rafa Kalimann, Sophie Charlotte, Giovanna Ewbank, Maisa Silva, Marina Sena, Karol Conká, Pabllo Vittar, Xamã, Tiago Abravanel e Regina Casé.

A festa teve shows de Psirico, Ludmilla e O Kanalha, além de uma participação de Péricles.

"Uma vida real, bem vivida, com muitas dores, com muitas realizações, com muita garra, muita luta, com muitas vitórias, com altos e baixos que me fizeram ser mais forte e ser quem eu sou hoje", escreveu Preta nas redes sociais.

Gilberto Gil celebrou os 50 anos da filha falando sobre a capacidade e o gosto dela pela variedade do entretenimento.

"Ela é muito assim, histriônica", disse.

Como parte da comemoração, a cantora lançou a autobiografia "Preta Gil: os primeiros 50", pela Globo Livros.

"A vida me deu a chance de enfrentar um câncer, de terminar relações que não me enriqueciam e de começar outras", disse Preta sobre a trajetória.

Ela fará uma sessão de autógrafos na Livraria da Vila (Lorena), em São Paulo, a partir das 18h do dia 13.

