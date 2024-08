Viola Davis homenageia vítimas de queda de avião em Vinhedo: 'Meu coração está com vocês'

(FOLHAPRESS) - Viola Davis expressou seus sentimentos às vítimas brasileiras do acidente de avião ocorrido nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave com 61 pessoas a bordo caiu em uma área residencial. A prefeitura disse que não há sobreviventes.

Meu coração está com vocês, Brasil Deus abençoe todos os entes queridos daqueles que perderam a vida", escreveu a atriz norte-americana, na legenda do post no Instagram.

A foto que acompanha é da notícia do acidente, em inglês.

Nos comentários, seguidores brasileiros agradecem ao apoio da atriz. "Viola, você é incrível", escreveu Camila Camargo. Obrigada, Viola. O Brasil ama o jeito com o qual você nos trata. Muito amor", comentou o influencer Lucas Pires.

De fato, Viola parece ter uma relação especial com o Brasil e costuma usar suas redes para expressar seu carinho pelo país. Ela já postou fotos ao lado de Taís Araújo, a quem conheceu há alguns anos. "Minha irmã brasileira", escreveu.

Ela também homenageou a atriz Léa Garcia em 2023, na ocasião de sua morte, aos 90 anos e, dias atrás, declarou-se a Rebeca Andrade logo após a ginasta vencer Simone Biles nas Olimpíadas de Paris. "Eu te amo!", escreveu a atriz americana.





