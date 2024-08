Noivo de Giulia Be é ex de Swift, sobrinho neto de JFK e foi para guerra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giulia Be, 24, está noiva de Conor Kennedy, 30. O casal está junto há cerca de 2 anos e meio. A cantora posou com o agora noivo e disse que a resposta foi o "sim" mais fácil de todos.

Sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. Ele é filho de Robert F. Kennedy, Jr, um advogado ambientalista famoso nos Estados Unidos por divulgar teorias da conspiração sobre vacinas e, mais recentemente, sobre a covid-19.

Robert é sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy -o que torna Conor sobrinho-neto de JFK.

Em 2012, Conor namorou Taylor Swift por cerca de três meses. Na época, ela tinha 22 anos e ele, 18. Segundo teorias dos fãs, duas músicas da cantora seriam para ele: "Begin Again" e "Starlight".

Conor disse ter lutado na Guerra da Ucrânia. "Como muitas pessoas, fiquei profundamente comovido com o que estava acontecendo na Ucrânia durante o ano passado. Eu queria ajudar. Quando eu ouvi falar sobre a Legião Internacional da Ucrânia, eu fui à embaixada para me alistar no dia seguinte", disse nos Stories do Instagram em 2022.

"Eu não tinha experiência militar e não era um bom atirador, mas eu conseguia carregar coisas pesadas e aprendia rápido. Eu também estava disposto a morrer lá. Então eles concordaram em me enviar para a frente nordeste", disse Conor Kennedy.

Foi preso em 2016 por brigar num bar - segundo seu pai, a briga começou quando quatro homens dirigiram ofensas homofóbicas a um de seus amigos. "Como qualquer pai, não quero ver meu filho brigando ou se envolvendo com a polícia. Mas, por outro lado, estou orgulhoso por ele enfrentar valentões", disse seu pai à revista People.

É formado em História, Literatura, Energia e Meio Ambiente pela Universidade de Harvard, e se dedica aos projetos de filantropia de sua família.