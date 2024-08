Veja lineup completo do Tomorrowland Brasil para cada dia do festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tomorrowland Brasil anunciou o lineup completo de artistas que se apresentarão na próxima edição do evento, que acontece dias 11, 12 e 13 de outubro em Itu, a 100 km de São Paulo.

DJs consagrados no festival de música eletrônica estarão presentes, como Yves V , Armin Van Buuren, Hardwell e Steve Aoki. Além deles, há destaque para artistas da cena brasileira, tanto no palco principal, como no CORE, um ambiente voltado para as apresentações da casa. Entre os nomes estão Vintage Culture, Antdot b2b Maz, Curol e Mochakk.

Enquanto as DJs Ellen Allien e BADSISTA se unem para uma apresentação especial no último dia. Outro destaque é a apresentação de psy trance de Ekanta e Swarup, artistas há décadas, além de pais dos DJs Alok e Bhaskar.

Shows de Lost Frequencies, Don Diablo, Axwell e mais nomes renomados da música eletrônica somam a programação com mais de 150 artistas. Serão cinco palcos de apresentação e a lista de cada ambiente está disponível no site oficial do evento.

Cada categoria de ingresso também está à venda pelo mesmo link, sendo que os tickets de um dia custam a partir de R$ 1.100 (inteira).



Confira os nomes do palco principal "Adscendo" do Tomorrowland Brasil 2024:

Sexta-feira, 11 de outubro

13h00 - 14h30: Jessica Brankka

14h30 - 15h30: Mariana Bo

15h30 - 16h30: Dubdogz

16h30 - 16h35: Cerimônia de abertura

16h35 - 17h35: Carola

17h40 - 18h40: Yves V

18h40 - 19h40: B Jones

19h40 - 20h40: Sunnery James & Ryan Marciano

20h45 - 21h45: Afrojack

21h50 - 22h50: ANNA

22h50 - 23h50: Armin Van Buuren

23h50 - 00h50: Hardwell

00h50 - 01h00: Show de encerramento

Sábado, 12 de outubro

13h00 - 14h30: Malifoo

14h30 - 15h30: Illusionize

15h30 - 16h30: Cat Dealers

16h30 - 16h35: Cerimônia de abertura

16h35 - 17h35: Öwnboss

17h40 - 18h40: Amber Broos

18h40 - 19h40: Nervo

19h40 - 20h40: Adriatique

20h45 - 21h45: Lost Frequencies

21h50 - 22h50: Axwell

22h50 - 23h50: Dimitri Vegas

23h50 - 00h50: Timmy Trumpet

00h50 - 01h00: Show de encerramento

Domingo, 13 de outubro

13h00 - 14h30: Giu

14h30 - 15h30: Liu

15h30 - 15h35: Cerimônia de abertura

15h35 - 16h35: Andromedik

16h40 - 17h40: Da Tweekaz

17h40 - 18h40: Vini Vici

18h40 - 19h40: Don Diablo

19h40 - 20h40: Steve Aoki

20h45 - 21h45: Alesso

21h50 - 22h50: ALOK

22h50 - 23h50: Charlotte de Witte

23h50 - 00h00: Show de encerramento

TOMORROWLAND BRASIL 2024

Quando 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h à 1h

Onde Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu- SP

Preço Ingressos para um dia a partir de R$ 1.100 (inteira). Opções de pacotes disponíveis no site

Link: https://brasil.tomorrowland.com/pt/ingressos/