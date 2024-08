Silvio Santos vai ganhar estátua na Lapa, diz Eduardo Paes, prefeito do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que Silvio Santos vai ganhar uma estátua no bairro da Lapa, bairro onde o apresentador, morto no sábado, morou no começo da sua vida. A declaração foi feita no X, o antigo Twitter, em resposta à mensagem de um usuário.

"Venho sugerir que a prefeitura do Rio de Janeiro faça uma homenagem ao Silvio Santos colocando uma estátua dele em frente aos Arcos da Lapa. Será um tributo ao maior de todos os apresentadores, com esse tributo irá revitalizar a Lapa, levando turismo e alegrias para todos", afirmou uma mensagem, em uma captura de tela compartilhada por outro perfil.

"Faremos", respondeu Paes, que disse já estar em contato com o escultor Ique Woitschach. O artista é responsável por retratos semelhantes, como uma estátua do poeta Manoel de Barros, exposta em uma praça de Campo Grande, e outra do músico Michael Jackson, posicionada no morro Dona Marta, no Rio de Janeiro.

Em uma publicação anterior em sua rede social, o político se referiu a Silvio Santos como o menino da Lapa que fez história e se tornou o maior comunicador do Brasil.

"Com seu jeito único de ser, entrou na casa de milhões de brasileiros através da TV e conquistou o carinho e a admiração de todos nós. Um grande carioca paulistano, um grande brasileiro e um grande ser humano que fará muita falta. Hoje o céu está em festa!"