Ana Castela diz que não vai abandonar funk 'jamais' após gravar modões

BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - Ana Castela, artista mais ouvida do Brasil no Spotify, disse que não vai parar de cantar funk. Cantora sertaneja de Mato Grosso do Sul, ela ascendeu à fama com um estilo que mistura as batidas dançantes com um discurso sobre o estilo e a vida rural.

Mas nos últimos meses, Castela apostou em gravações de clássicos do sertanejo raiz, os modões, no primeiro volume do EP "Herança Boiadeira". A obra inclui versões de "Mercedita", parceria com a cantora Perla, "Cachaceiro", com Eduardo Costa, "As Andorinhas", com o Trio Parada Dura, e "Tentei te Esquecer", com Matogrosso & Mathias.

"Abandonar o funk jamais", ela disse à Folha depois de seu show na 69ª Festa do Peão de Boiadeiro, que acontece em Barretos, no interior de São Paulo, até o próximo domingo (1º). Castela cantou no último sábado (17), mas ficou na cidade para curtir o evento, e chegou até a subir no palco de Edson & Hudson no domingo.

"Funk é o que me projetou nacionalmente e também é o que eu gosto de escutar", ela afirmou. "Mas minhas raízes são o modão, que também amo, e faz parte da minha história. Então, também sempre vou cantar modão."

Castela chegou ao posto de música mais ouvida do Brasil pela primeira vez em 2022, com "Pipoco", um funk exaltando o estilo country e chamado de agronejo naquela época. A música, parceria dela com a MC Melody e o DJ Chris no Beat, botou o nome da cantora, então com 18 anos, no mapa.

Agora aos 20, a Boiadeira diversificou seu estilo. Canta também sofrências e músicas românticas, caso de "Fronteira", sucesso em que faz um dueto com o namorado, o também cantor sertanejo Gustavo Mioto, além de fazer parcerias com gente como Gusttavo Lima, Luan Santana e Zé Neto & Cristiano –todos eles entre os nomes mais populares do gênero, e do Brasil, atualmente.

Uma música do ano passado, "Seu Quadro", tem levada de reggaeton, o ritmo latino que está em alta ao redor do mundo e Castela diz que é uma influência sua. "Sempre que possível, vou incluir, porque também gosto muito. Meu empresário, Rodolfo [Alessi], me apresenta várias músicas [do gênero], e gosto demais. Já lancei outras duas nesse estilo -'Me Gusta' e 'Saudades'."

No show que fez em Barretos, Castela cantou os modões -caso de "Minha Herança", em que fala sobre suas raízes da roça-, as românticas -caso de "Solteiro Forçado", um dos seus grandes sucessos- e os funks, caso de "Ram Tchum", parceria com Dennis DJ e MC GW.