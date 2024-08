'Silvio Santos e Zé Celso deixaram legado em comum', diz Leona Cavalli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A disputa histórica entre Silvio Santos e Zé Celso pelo destino do terreno vizinho ao teatro Oficina ganhou novos contornos com a morte do apresentador, no último sábado (17).

O parque do Bixiga, antiga reivindicação de Zé Celso, vai sair. A dúvida agora é se o parque será batizado em homenagem ao dono do SBT ou ao dramaturgo, morto há um ano em um incêndio.

Em entrevista ao F5 nesta terça-feira (20), Leona Cavalli, que começou a carreira no Oficina e foi amiga e madrinha de casamento de Zé Celso, afirmou que Silvio fez um grande acerto ao ceder o terreno, mas que deseja que o parque leve o nome do dramaturgo.

Foi um antagonismo histórico que resultou em muitas idas e vindas e, no final, o Silvio cedeu o terreno, deixando um grande exemplo", disse Leona. "Foram dois homens gigantes que fazem parte da nossa cultura para sempre. Eles eram contrários em tudo, visões, comportamentos. Mas a verdade é que deixaram um legado em comum, que é esse presente para a cidade."

Questionada sobre a disputa pelo nome do parque, ela não titubeou: "Espero que tenha o nome do Zé Celso. Ele lutou muito por esse terreno."

A atriz, fora das novelas desde "Terra e Paixão" (2023), se prepara para trazer a São Paulo o espetáculo "Ser Artista", em que homenageia grandes atrizes como Bibi Ferreira, Nathalia Timberg e Nicete Bruno.

Leona falou com o F5 no lançamento da biografia de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. "Ele fez e faz muita diferença na comunicação do Brasil", falou ela sobre o homenageado da noite.

Leia Também: Pedro Cardoso diz que Silvio Santos e Delfim Netto são abusadores do Brasil