'Boni inventou minha carreira, sou grata até a próxima encarnação', diz Claudia Raia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter seu contrato fixo com a Globo encerrado em julho, Claudia Raia é só gratidão pelo mestre que abriu as portas para ela na emissora onde trabalhou por 40 anos.

Acompanhada da filha Sophia no lançamento da biografia de Boni nesta terça-feira (19), em São Paulo, a atriz falou à Folha de S.Paulo que se sente em dívida com ele "até a próxima encarnação".

"Foram 40 anos na TV Globo e foi ele que inventou minha carreira. Ele que me viu, combinou tudo com o Jô Soares e comecei minha carreira no 'Viva o Gordo' por causa dele", contou a atriz.

"Todos os grandes trabalhos que fiz, foi ele [Boni] que me escalou. Tenho um amor incomensurável por ele, uma gratidão que não cabe nessa encarnação, vou estar devendo isso a ele até nas próximas encarnações", disse a atriz.

Antonio Fagundes, que também compareceu à tarde de autógrafos de "O Lado B de Boni", ainda não leu a biografia, mas acredita que pode acabar aparecendo entre as páginas. "Talvez ele cite uma coisa ou outra, sim", diz o veterano, com modéstia.

"Boni é a maior figura da TV brasileira. Sem ele, a TV não seria o que é hoje. E acima de tudo, um grande amigo", completou Fagundes.

Época de ouro

Cássio Gabus Mendes também esteve no evento e comemorou a oportunidade de ter trabalhado com Boni na "época de ouro" da Globo. "Se hoje temos uma TV com padrões de qualidade reconhecidos no mundo inteiro, não só na teledramaturgia como também no jornalismo, devemos isso ao Boni", falou.

"É uma pessoa de vanguarda com quem tive o privilégio de trabalhar junto em uma época de ouro na Globo. Tenho admiração e respeito muito grandes", elogiou Cássio.

Quem também marcou presença na tarde de autógrafos foi Leona Cavalli. "Ele fez e faz muita diferença na comunicação do Brasil", falou a atriz.