Filho de Hebe Camargo lamenta morte de Silvio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcello Camargo, filho de Hebe Camargo, sobre a morte de Silvio Santos, em entrevista à Quem.

Marcello Camargo lamentou a morte do comunicador. "É muito triste. Estamos perdendo os ídolos: o Silvio, a Lolita, a minha mãe, que nos deixou há 12 anos. Costumo brincar que o céu tá ficando melhor que a terra, os grandes ídolos estão indo embora."

Ele deixa uma sensação de legado maravilhoso que as filhas estão tocando, assim como eu toco o da minha mãe. A Patrícia toca o programa e fica a saudade Marcello Camargo

Marcello elogiou as filhas de Silvio Santos e falou da importância de se manter o legado do comunicador. "Elas já fazem isso com maestria e que continuem levando essa alegria, preenchendo os nossos domingos e levando o legado dele. É impossível esquecer de Silvio Santos, mesmo que ninguém mais falasse dele."

