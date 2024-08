Com Gil do Vigor proibido, Globo escala Bia do Brás para entrar em 'Família é Tudo'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo desistiu de ter o ex-BBB Gil do Vigor no elenco de "Família é Tudo". Proibida pela Justiça, a emissora encontrou outra solução: incluiu Beatriz Reis, a Bia do Brás, na trama.

Ela fará uma participação como a fofoqueira Selminha Veneno. Junto a ela, está o humorista Rafael Infante, conhecido por trabalhar no Porta dos Fundos e na série "Vai Que Cola". Infante será Toni Linguinha. Eles vão infernizar a vida de Andrômeda (Ramille) e Chicão (Gabriel Godoy).

Com Bia, a Globo não terá problemas maiores como teve com o economista. A ex-BBB 24 tem registro de atriz desde antes de ser confinada no reality show, no início do ano, o que resolve a situação com o sindicato dos artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ).

Essa será a primeira novela de Bia do Brás na Globo. Ela chegou a visitar, em maio, as gravações de "Família é Tudo". Na época, a Globo negou que estivesse preparando uma participação para ela na novela.

Na trama das sete, escrita por Daniel Ortiz, Gil do Vigor seria o "Gil do Veneno", um fofoqueiro profissional com as mesmas características que o ex-BBB tem na vida real, o que em tese seria uma participação especial, sem necessidade de registro.

O sindicato discordou e entrou na Justiça para conseguir uma liminar, que impediu a escalação de GIl. Caso a Globo descumprisse a liminar, a emissora precisará pagar uma multa de R$ 30 mil. A Globo poderia recorrer da decisão, mas não haveria tempo hábil.

"Família é Tudo" tem previsão de término para setembro no horário das sete da Globo.

