Priscila Fantin revela distanciamento de ex-namorado com o filho após separação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O desabafo de Priscila Fantin sobre a relação distante do ex-namorado Renan Abreu com o filho, Romeo, repercutiu nas redes sociais e atriz acabou fazendo um post avisando que não tocar mais no assunto. "Em respeito ao segredo de justiça, a fim de preservar as partes e principalmente o Romeo, gostaria de encerrar esse assunto", escreveu na publicação

Ela contou ter lutado para que não o menino, hoje, com 13 anos não sofresse mais. Renan não vê o filho há oito anos. "Lutei muito para que não houvesse mais sofrimento para ele. Hoje ele é feliz, tem um pai amoroso e responsável, então preferimos não mais lembrar dos momentos difíceis. Agradeço a compreensão e o carinho", concluiu Fantin, que contou o seu drama durante participação no videocast "Mil e Uma Tretas", das apresentadoras Juia Faria e Thaila Ayala

Priscila começou falando sobre a separação. "O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele presenciou algumas coisas e quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo. Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados e ele [Renan] não falou nada. Simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo", disse.

Atualmente, Priscila é casada com Bruno Lopes e afirma que o marido assumiu Romeo como se fosse seu próprio filho.

Após a repercussão do caso, o podcast divulgou uma nota oficial: "Nós, do @mileumatretas, deixamos claro que em nenhum momento a @priscilafantin acusou o genitor de abandono durante nosso programa. Priscila foi pega de surpresa pelo tema do episódio (falha na comunicação da produtora que a contactou) e tentou dar sua contribuição a fim de ajudar outras mulheres, que é o maior intuito do nosso programa", diz o comunicado.

