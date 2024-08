Zeca Pagodinho receberá título de benemérito do estado do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira (21) um projeto para dar o título de Benemérito a Zeca Pagodinho.

No projeto, a deputada estadual Dani Monteiro (PSOL-RJ) definiu o artista como "ícone do samba brasileiro" e citou ainda suas contribuições como filantropo e como empresário da noite carioca, com a rede de bares que leva seu nome, e como filantropo.

O título é de Benemérito é concedido a personalidades nacionais e internacionais que são valiosas para o desenvolvimento econômico, científico, artístico, cultural ou desportivo do Estado, e que, de forma inequívoca e relevante, tenham contribuído para o progresso e desenvolvimento no setor das artes.

"Zeca representa muito a arte fluminense. Apesar do sucesso internacional, ele mantém forte vínculo com suas raízes no Rio, investindo em sua terra natal. Através de uma rede de bares que leva seu nome, Zeca promove a cultura local e gera empregos", falou a deputada.

A legisladora citou ainda o instituto fundado pelo artista em Xerém, que oferece cursos gratuitos de música, gastronomia, beleza, cinema e equoterapia para crianças, "ajudando a transformar vidas e promover sonhos", acrescentou.

"Sua dedicação à música e à comunidade reflete um compromisso exemplar com a cultura e o desenvolvimento social, tornando-o uma figura digna de reconhecimento e honra para o estado do Rio", afirmou.

