Ana Paula Arósio ganha processo contra operadora de telefonia por cobrança irregular

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A operadora Vivo pagou uma indenização de R$ 2 mil para a atriz Ana Paula Arósio. O caso já foi transitado em julgado e não cabe mais recurso. O F5 teve acesso aos autos da ação, que corria na 9ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) desde 2019.

Ana Paula acusava a empresa de práticas abusivas por enviá-la, em julho daquele ano, a conta de uma linha telefônica para ser paga.

A cobrança era no valor de R$ 420 e o local de origem da suposta dívida era a cidade de São Carlos (SP). A conta foi criada em 2017, quando ela alegou já morar fora do Brasil, na Inglaterra. A atriz negou ter tido imóvel ou negócio na cidade, assim como uma conta de celular.

Nos autos, Ana Paula até confirma que foi cliente da empresa, mas dá provas de que sua linha nada tinha a ver com a que foi cobrada. A Vivo ameaçou colocá-la como inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

A atriz pediu então R$ 10 mil de indenização. Na decisão, assinada pelo juiz Anderson Mendes, o magistrado concorda com o argumento de Ana Paula e aceita todos os seus pedidos. "Julgo procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito; bem como condeno a Vivo ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais", afirmou o juiz.

A Vivo tentou recorrer da decisão, mas não obteve sucesso. O pagamento da multa para a artista já foi efetuado, e o processo, encerrado.

Curiosamente, nos anos 1990 e 2000, Ana Paula Arósio era conhecida como "musa da telefonia", por ter protagonizado diversas campanhas de publicidade para a extinta Embratel, hoje Claro. Numa delas, aparecia com uma sósia mirim.

Estrela de novelas dos anos 1990 e início dos 2000, a atriz tem 49 anos e mora na Inglaterra há nove. Ela protagonizou tramas como "Hilda Furacão" (1998), "Terra Nostra" (1999) e "Um Só Coração" (2004).

Seu último trabalho na TV foi em 2010 na minissérie "Na Forma da Lei" (Globo). Depois disso, ela fez alguns trabalhos no cinema, como "Anita e Garibaldi" (2013), no qual contracenou com Gabriel Braga Nunes, mas aos poucos foi afastando-se da atuação.

No mês passado, Ana Paula ressurgiu na web para protagonizar uma publicidade. A reportagem apurou que a atriz recebeu R$ 700 mil de cachê para estrelar o comercial de uma rede de farmácias em parceria com uma marca de suplementos.