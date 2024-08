Mesmo na Globo, Eliana e Maisa vão voltar ao SBT após a morte de Silvio Santos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 - Eliana e Maisa são agora contratadas da Globo, mas vão voltar ao SBT no mês de novembro. As duas receberam convites para participarem do Teleton 2024, programado para os dias 8 e 9 de novembro, aceitaram e aguardam uma liberação oficial da nova casa. Madrinhas da ação beneficente, elas anunciaram que estarão no evento da ex-emissora. Será a primeira vez que as duas retornam à antiga casa após a morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, no dia 17 de agosto.

O Teleton, programa que auxilia as crianças da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) está completando 26 anos. Eliana, que ocupa o posto de madrinha do Teleton há 10 anos, chegou a gravar um vídeo em julho deste ano para esclarecer que continuava no projeto.

Na época, ela já estava na Globo; "Oi, pessoal, tem um monte de gente com dúvida se vou estar no Teleton e eu tenho que dizer: É claro que sim! O meu compromisso vai além de TV. É uma missão de vida. A madrinha vai estar, com certeza", disse.

A campanha foi iniciada em 1998 e foi apadrinhada por Daniel e Hebe Camargo (1929-2012). Desde então, Eliana, na época contratada do SBT, assumiu ao posto ao lado do canto . Celso Portiolli e Maisa são padrinhos digitais da atração beneficente.