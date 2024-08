'Meu câncer voltou em 4 lugares diferentes', diz Preta Gil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de anunciar que tinha retomado o tratamento contra o câncer, Preta Gil, 50, deu mais detalhes da doença neste domingo (25). Ela contou que o tumor voltou em quatro lugares diferentes do corpo. "Tenho dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão. Vim fazer os exames de rotina e todos nós fomos surpreendidos. Eu, médicos, amigos. É mais comum do que se imagina, mas é um grande susto", começou Preta.

A filha de Gilberto Gil disse ainda que o primeiro ciclo de quimioterapia foi encerrado neste domingo (25). A próxima fase será a recuperação do tratamento alguns dias em casa e depois volta para o hospital para mais um ciclo. "Na quinta-feira comecei a minha quimioterapia. Acabei o primeiro ciclo. Vou ficar 12 dias em casa e volto ao hospital. A minha rotina de tratamento oncológico voltou para que possa curar os quatro focos que citei do câncer", disse.

A cantora então pediu aos fãs que não parem de orar. "Continuem rezando por mim. Estou bem, com a cabeça boa, muito melhor do que quando comecei o tratamento em 2023. Cheia de vontade de viver", completou Preta Gil, que foi diagnosticada com câncer no intestino, também chamado de colorretal, em janeiro de 2023.